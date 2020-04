OL Mercato : Rémi Garde ne ferme pas la porte à un retour

Rémi Garde n’a rien perdu de son attachement pour l’OL. Plusieurs saisons après son départ, l’entraîneur n’exclut pas un retour sur le banc de l’Olympique Lyonnais un jour.

Rémi Garde n’écarte pas un retour sur le banc de l’OL

Entraîneur de l’OL entre 2011 et 2014, Rémi Garde accepterait-il de retourner sur le banc lyonnais ? Sur OLTV, le technicien a répondu que c’est « toujours difficile de répondre à une telle question. Il faut beaucoup de paramètres pour que cela se produise ».

L’ex-stratège de l’Impact Montréal a quitté l’OL pour des raisons personnelles, sans rancune, et garde toujours le même attachement pour la formation rhodanienne, son club de coeur. « Je suis parti de l'OL et je m'en suis expliqué. Je n'avais rien contre l'OL et les personnes qui travaillaient à ce moment-là. C'était une réponse à une situation personnelle. Cela avait été plus ou moins bien pris à l'époque. Mon amour de l'OL est toujours le même depuis mon enfance », a-t-il expliqué.

Toujours très attaché à l’Olympique Lyonnais, le technicien français n’exclut donc pas un retour sur le banc. « Je dirais donc pourquoi pas revenir à l'OL ». Mais Rémi Garde a tenu à souligner qu'il ne faisait pas un appel du pied. « Je ne postule en rien », a-t-il assuré.