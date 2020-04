ASSE Mercato : Un club espagnol en lice pour Denis Bouanga ?

Déjà convoité par des clubs de Ligue 1 Conforama, Denis Bouanga pourrait finalement rejoindre le Bétis Séville, entré en course pour l’enrôler.

Denis Bouanga intéresse le Bétis Séville

Pourtant l'une des rares satisfaction dans la saison de l’AS Saint-Étienne, Denis Bouanga a de grandes chances de quitter le club du forez au prochain mercato estival, un an seulement après son arrivée en provenance du Nîmes Olympique. L’ailier de 25 ans aux 12 buts et 5 passes décisives en 35 matchs sous le maillot des Verts suscite l’intérêt de clubs français tels que le LOSC de Christophe Galtier et le Stade Rennais de Julien Stéphan. Mohamed Toubache-Ter révèle aujourd’hui sur son compte Twitter que le Bétis Séville serait également intéressé par l’international gabonais.

Denis Bouanga pourrait être cédé

Alors que les championnats sont arrêtés en France, les championnats espagnols peuvent encore reprendre. Les différentes équipes françaises auront plus de mal à assumer financièrement la crise du Covid-19 que certains clubs espagnols, et cela pourrait profiter au Bétis Séville. Saint-Étienne aura besoin d’argent et pourrait laisser partir ses joueurs qui affichent une belle cote. Ainsi, Wesley Fofana, Zaydou Youssouf ou encore Denis Bouanga pourraient quitter Sainté. L’actuel 12ème de Liga construit un effectif intéressant pour essayer de jouer les trouble-fêtes dans le haut du tableau. Un an après avoir recruté Nabil Fekir, les dirigeants espagnols pourraient bien de nouveau venir chercher l’un des talents du championnat français.