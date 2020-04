PSG Mercato : Kylian Mbappé détruit les rumeurs de son départ

Alors que les rumeurs envoient, cette saison encore, l'attaquant du PSG Kylian Mbappé au Real Madrid, celui-ci a contredit toutes ces spéculations à l’aide d’un tweet.

Zinedine Zidane veut Kylian Mbappé

Déjà l’un des feuilletons du dernier mercato estival, les rumeurs d’un transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid refont surface. Ce n’est plus une surprise, Zinedine Zidane est fan de l’international tricolore et aimerait le voir rejoindre la Casablanca le plus tôt possible. La valeur du 6ème au dernier classement du ballon d’or, estimée à 180 millions d’euros, ne freine pas le coach français qui voit en lui le futur leader offensif du club aux 13 Ligues des Champions. Ce mercredi 29 avril, le prodige français a cependant posté un message sur son compte Twitter, vu comme un signe pour contredire les rumeurs de son transfert cet été.

« Tout le monde parle, mais personne ne sait. Mon équipe me manque », a posté Kylian Mbappé sur Twitter. Une bonne réponse à tous ceux qui le voient déjà porter le maillot du Real Madrid lors de la prochaine saison.

Kylian Mbappé, l’un des meilleurs attaquants d’Europe

Depuis ses débuts en Ligue 1 le 2 décembre 2015 contre le Stade Malherbe de Caen, Kylian Mbappé a disputé 181 matchs en club, pour un total de 117 buts et 66 passes décisives. Du côté de la sélection, il a joué 34 matchs durant lesquels il a inscrit 13 buts, dont un en finale de la Coupe du Monde face à la Croatie. Il a aussi distribué 9 passes décisives avec les Bleus, ce qui en fait l'avenir de la sélection française.