Ex-OM : Arrêt des championnats, Rolland Courbis est contre !

Selon Rolland Courbis, la décision prise par le gouvernement de mettre fin à la saison de football en France a été prise trop vite. D’après lui, il aurait mieux fallu attendre, au minimum jusqu’à fin mai.

L’arrêt des championnats suscite beaucoup de réactions

Alors que le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé, lors de son discours à la nation, la fin des championnats de France (Ligue 1 Conforama et Domino’s Ligue 2), cette décision suscite de nombreuses réactions. Ceux qui ne sont pas avantagés par une fin de saison au vu du classement actuel n’hésitent pas à trouver de nouvelles solutions, comme le fait Jean-Michel Aulas. Pour d’autres, l’arrêt des championnats est la meilleure chose à faire, comme le dit André Villas-Boas. Seulement, cet arrêt n’est pas du goût de tout le monde, même de ceux dont le club est avantagé, à commencer par Rolland Courbis.

Rolland Courbis pousse un coup de gueule

Aux micros de RMC Sport, l’ancien joueur et entraineur de l’Olympique de Marseille s’est exprimé :

« Ce que je n’ai pas compris ce n’est pas qu’on puisse arrêter le championnat, mais qu’on puisse prendre la décision aujourd’hui plutôt que fin mai. J’ai été surpris que le Premier ministre ait pris cette décision sans en avoir discuté avec nos représentants du football. On pouvait repousser fin mai. Imaginons que dans les trois semaines à venir le virus s’arrête comme quelque chose de saisonnier. Si cela s’améliore dans trois semaines et que le championnat allemand reprend ? On fait quoi pour la Ligue des champions ? On revient sur notre décision ? »