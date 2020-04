PSG Mercato : Du nouveau dans le dossier Sergio Reguilon !

Malgré l'arrêt brutal de la saison en Ligue 1, le PSG prépare son mercato estival. Sergio Reguilon, le latéral gauche espagnol en poste au FC Séville, plait aux dirigeants du Paris Saint-Germain, en recherche d'un remplaçant de Layvin Kurzawa. Sauf que le dossier s'annonce beaucoup plus complexe qu'il semblait.

Une place de latéral gauche à prendre au PSG ?

Avec le départ à venir de Layvin Kurzawa, libre au mercato estival, le PSG essaye de trouver un latéral gauche pour animer la concurrence avec Juan Bernat. Si la piste menant à Alex Telles est toujours chaude, les dirigeants parisiens avancent aussi leurs pions pour d’autres joueurs et c’est le cas de Sergio Reguilon. Le latéral gauche formé au Real Madrid est en prêt au FC Séville où il réalise une saison convaincante. Le Paris Saint-Germain ne serait pas seul sur le dossier. Le Borussia Dortmund, Tottenham ou encore le club avec lequel joue présentement le joueur sont tous très intéressés par ses services.

Mais par-dessus tout, le Real Madrid ne serait pas enclin à laisser partir sa pépite. Zinedine Zidane compterait sur le joueur dont il réclamerait le retour à la maison dès la fin de cette saison. L'objectif du prêt de Sergio Reguilon était de lui permettre de s'aguerrir à la compétition, chose faite désormais. Le PSG doit donc revoir sa copie sur ce joueur qui n'est pas libre et qui ne sera pas non plus bradé par des merengues qui ont eux aussi des besoins à son poste.

Sergio Reguilon, une saison de haut niveau

Arrivé du Real Madrid en prêt en juillet 2019, Sergio Reguilon s’est immédiatement imposé comme titulaire dans le 11 andalou. Solide dans son couloir gauche, il est l’un des artisans de la belle 3ème place occupée par la 5ème meilleure défense du championnat. Actuellement, le joueur de 23 ans a disputé 25 matchs lors desquels il a inscrit un but et délivré 4 passes décisives.