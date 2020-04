ASSE : L’hommage de Christophe Galtier à Robert Herbin

Le récent décès du mythique coach de l’ASSE Robert Herbin attriste le monde du football. C’est au tour de Christophe Galtier, l'ancien entraîneur de l'AS Saint-Étienne, de lui rendre hommage.

Christophe Galtier pleure avec ASSE la mort de Robert Herbin

Décédé ce lundi 27 avril à l’âge de 81 ans des suites de problèmes cardiaques, Robert Herbin est pleuré par le monde du football français. Michel Platini, Dominique Rocheteau, Bernard Caïazzo, les hommages se succèdent pour le Sphinx. Et les Stéphanois font leur possible pour honorer au mieux la mémoire de leur mythique coach malgré cette période de confinement. Alors que le centre d’entrainement de l’ASSE a été renommé Centre Sportif Robert Herbin, une statue à son effigie pourrait être construite et un match d’honneur devrait être joué, en réunissant des légendes des Verts.

Christophe Galtier prend la parole

Entraineur de l’AS Saint-Étienne de 2009 à 2017, Christophe Galtier a tenu à rendre hommage à la légende du club du forez :

« Monsieur Herbin, merci pour toutes ces soirées magiques que vous nous avez fait vivre devant nos télévisions. Je n'oublierai pas nos échanges autour d'un café durant ces neuf années passées à l'ASSE. Qui c'est le plus fort ? Évidemment c'était vous. Toutes mes condoléances à votre famille. Reposez en paix. »

Même s'il est aujourd'hui coach du LOSC, Christophe Galtier reste attaché à la l'ASSE à cause des nombreuses années qu'a durée son passage au club. Avec l'actuel coach de Lille OSC, Saint-Étienne avait pris l'habitude de terminer européen. Cette saison, le club sera tout juste sauvé de la relégation par la décision du gouvernement français d'arrêter les différentes compétitions à cause de l'épidémie de COVID-19.