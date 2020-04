PSG : Al-Khelaïfi veut jouer la Ligue des Champions au Qatar

Le Premier Ministre Édouard Philippe a décidé l’arrêt de la saison en Ligue 1. Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi dont l’équipe joue cette année les phases finales de la Ligue des Champions, a annoncé que ses matchs pourraient se jouer à l’étranger, probablement au Qatar.

Ligue des Champions : Les matchs du PSG délocalisés au Qatar ?

Péniblement qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, le PSG refuse de se retirer de la compétition sans jouer. À cause de la pandémie de coronavirus qui sévit en France, le Premier Ministre Édouard Philippe a annoncé l’arrêt des compétitions jusqu’en septembre. Cette décision met fin à la Ligue 1 Conforama ainsi que la Ligue 2, mais pas la Ligue des Champions. D'ailleurs ce jeudi, la LFP va se réunir pour annoncer sa décision finale face à cette interdiction de ses activités par le gouvernement. On connaitra peut-être les noms des prochains qualifiés à la C1 de la saison 2020-2021.

Le PSG, seul club français toujours en lice en Ligue des Champions, ne veut pas laisser filer sa chance de peut-être se hisser sur le toit de l’Europe cette saison. Puisque l’UEFA opte pour la poursuite des matchs qu’elle organise, le président du Paris Saint-Germain veut lui aussi poursuivre la compétition. Il a annoncé dans un communiqué : « Avec l’accord de l’UEFA, nous comptons participer à la phase finale de la Ligue des Champions aux lieux et dates où elle sera organisée. S’il n’est pas possible de jouer en France, nous jouerons nos matches à l’étranger en nous assurant des meilleures conditions de sécurité sanitaire pour nos joueurs et tout notre staff ».

Le plan de l'UEFA pour aller au bout de la Ligue des Champions ?

Le PSG pourrait donc délocaliser ses matchs européens au Qatar, pays dirigé par son propriétaire, le Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani. D’après l’AFP, l’UEFA travaille sur l’hypothèse de terminer la Ligue des Champions de cette saison 2019-2020 au mois d’août. En cas d’adoption définitive de ce plan, les huitièmes de finale de C1 se termineraient les 7 et 8 août et les quarts de finale, avec le PSG, se disputeraient entre le 11 et le 15 août. La finale de cette compétition pourrait quant à elle se jouer le 29 août prochain.