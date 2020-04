OL, OM : Violent accrochage verbal entre Aulas et Eyraud

Jean-Michel Aulas, président de l’OL, et Jacques-Henri Eyraud, son homologue de l’OM, se sont encore accrochés mercredi, après leur querelle de la veille.

Aulas et Eyraud se sont encore donnés en spectacle

Le ton serait monté une fois de plus entre Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Eyraud. Alors qu’ils s’étaient déjà chamaillés mardi lors d’un comité d’urgence de la Ligue, les présidents lyonnais et marseillais ont récidivé hier mercredi au cours d’une nouvelle réunion de travail. Cette fois, le ton aurait été plus violent. Selon les informations de L’Equipe, Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Eyraud se sont copieusement insultés en se traitant de tous les « noms d’oiseaux… à la stupeur des autres participants consternés par un tel spectacle ».

Le quotidien sport indique que les deux hommes ne sont pas d’accord sur la décision finale à prendre par rapport à l’arrêt du championnat décidé par le gouvernement. Jean-Michel Aulas pense que les délais laissent encore de la place pour organiser des play-offs en août afin de sélectionner les participants à l’Europe. Au contraire, Jacques-Henri Eyraud souhaite que la fin du championnat soit entérinée par la Ligue de Football Professionnel. Dans cette hypothèse, l’OM, 2e de Ligue 1 au moment de l’arrêt, « serait directement qualifié pour la Ligue des Champions », rappelle le média.