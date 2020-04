RC Lens : Déclaration officielle sur la fin de la saison

Le RC Lens va très probablement retrouver la Ligue 1 lors de la saison 2020-2021. En attendant, les Sang et Or ont réagi à la décision du gouvernement qui a déclaré la saison 2019-2020 terminée.

RC Lens se réjouit de la décision sur la fin de la saison

Dans un communiqué officiel, le RC Lens déclare qu’il « prend acte de toutes les décisions et orientations prises par la puissance publique, et notamment par le gouvernement et par la FFF ces derniers jours ». Deuxième de Ligue 2 derrière le FC Lorient, à un point d’écart, le Racing Club de Lens devrait être admis directement en Ligue 1, malgré l’arrêt définitif de la saison à la 28e journée.

En d’autres termes, la fin de la saison 2019-2020 prononcée par les autorités fait les affaires du club nordiste. Selon les dirigeants lensois, « ces actes sages et raisonnables sont pour leur club, synonyme de respect envers tous les acteurs de notre sport », car expliquent-ils : « les conditions n’étaient malheureusement plus réunies pour continuer à pratiquer le football et la compétition en toute sérénité ».

Le Racing Club de Lens à l'écoute pour son retour en Ligue 1

Le RC Lens attend impatiemment la validation du classement définitif du championnat 2019-2020. « Nous resterons évidemment attentifs aux décisions à venir, au mérite sportif qui semble devoir prévaloir et aux situations économiques complexes que les diverses décisions pourraient générer », a soufflé le club artois.