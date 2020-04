OM : Marseille se met au rap pour combattre le coronavirus

L’OM continue de lutter contre le Covid-19. Cette fois, l’Olympique de Marseille a mis en ligne "Le cOMbat quotidien", un rap produit par le club olympien pour rendre hommage aux soignants qui sont au premier front de la lutte contre la pandémie.

OM : "Le cOMbat quotidien" lancé contre Covid-19

Ce jeudi, l’OM a décidé de faire fort dans la lutte contre le coronavirus en lançant "Le cOMbat quotidien", une chanson de rap. Le rappeur marseillais Kemmler a eu l’honneur de chanter les premiers mots de la chanson : « J’ai vu des médecins courageux, des infirmières de guerre/J’ai vu des malades rien lâcher comme les meilleurs des supporters. »

Dans le clip, 8 rappeurs chantent le refrain « Est-ce que tu me reçois c’est moi qui m’bats tous les jours pour toi » pour sensibiliser les supporters marseillais sur le respect du confinement. Le gardien marseillais Steve Mandanda, qui reprend le refrain, et son fils sont également présents dans le clip.

Les autres célébrités apparues dans la vidéo sont les joueurs phocéens Bouna Sarr, Morgan Sanson, Valère Germain, les acteurs Alice Belaïdi et Luka Peros, le rugbyman Guilhem Guirado, le journaliste Laurent Paganelli...

L’argent du clip lancé sur YouTube et les plateformes de streaming sera rapporté à la fondation OM pour « des actions de soutien aux hôpitaux marseillais et aux plus démunis ».