Ligue 2 : Le FC Lorient et le RC Lens promus en Ligue 1 ?

Leaders de Ligue 2, le FC Lorient et le RC Lens sont sur le point d'être promus officiellement en Ligue 1, d’après les informations de plusieurs sources, dont L’Équipe.

Le FC Lorient et le RC Lens en Ligue 1 ?

Selon les échos de la réunion du bureau la Ligue de Football Professionnel, le FC Lorient et le RC Lens devraient retrouver logiquement la Ligue 1. Les Merlus et les Sang et Or étaient respectivement premiers et deuxièmes de Ligue 2 à l’issue de la 28e journée, avant la suspension du championnat.

En effet, le bureau du Conseil d’Administration de la LFP se réunit ce 30 avril pour étudier les conséquences sportives et économiques des mesures annoncées par le Premier MinistreÉdouard Philippe. La Ligue avait annoncé qu’elle « suivrait strictement les consignes du gouvernement et des autorités sanitaires ».

Le critère du ratio "nombre de points/matches joués" retenu

Il était prévu que la réunion du bureau soit suivie d’un Conseil d’Administration qui devra décider formellement de l’arrêt de la saison 2019/2020 et convoquer ensuite une Assemblée Générale de la LFP. Mais avant tout ce processus, des informations qui ont fuité indiquent que les classements définitifs de la Ligue 1 et de la Ligue 2 ont été adoptés.

Par conséquent, les clubs relégués et promus sont connus. Le calcul pour établir les classements finaux aurait été fait sur le critère du ratio "nombre de points/matches joués" à l'issue de la 28e journée, comme indiqué par le quotidien sportif.