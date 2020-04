Dijon FCO : Fin de saison, Balmont raccroche les crampons

Monument du championnat de France, Florent Balmont, qui avait décidé de mettre un terme à sa carrière en fin de saison, ne rechaussera donc plus les crampons. L'arrêt des championnats a accéléré l'effet de sa décision.

Florent Balmont, parmi les joueurs les plus capés de Ligue 1

Âgé de 40 ans depuis le 2 février dernier, le vétéran milieu de terrain ne refoulera plus les pelouses de Ligue 1. Sa carrière s'est donc achevée le 7 mars dernier, au Stade Gaston-Gérard. Florent Balmont, pour l'ultime fois de sa carrière, entrait en jeu à la 86e minute du match face à Toulouse, à la place de Mama Baldé. Ce fut alors le 514e et dernier match de Ligue 1 du natif de Sainte-Foy-lès-Lyon, qui figure à la 13e place du classement des joueurs les plus capés dans l'histoire du championnat de France.

Formé à Lyon, Balmont avait disputé 13 matchs avec son club formateur, remportant 2 titres de champion de France. Son prêt à Toulouse le révèle aux yeux de la France, puis l'OGC Nice engage le jeune joueur de 24 ans dans la foulée, l'été 2004. Après 152 matchs sous le maillot des Aiglons, Florent Balmont rejoint Lille, 4 ans plus tard, en 2008. Il reste dans le Nord de la France jusqu'à ses 36 ans, dispute 323 matchs avec les Dogues, et obtient son troisième titre de champion de France. Balmont s'engage enfin à Dijon en 2016, où il jouera les 90 dernières rencontres de sa carrière.