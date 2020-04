Rennes Mercato : Stéphan envoie un message fort aux Pinault

Julien Stéphan a accordé un entretien à Ouest France. L’occasion pour l’entraîneur de Rennes de faire clairement savoir à la famille Pinault la suite qu’il compte donner à sa carrière d’entraîneur.

Stéphan parti pour durer sur le banc de Rennes ?

Performant sur la banc de Rennes, Julien Stéphan est annoncé dans le viseur de plusieurs écuries. Mais le technicien français à tenu à rassurer la famille Pinault, propriétaire du Stade Rennais. Il souhaite s’inscrire dans la durée avec le projet des Pinault, bretons comme lui et avec qui il partage les valeurs de respect. « Je suis breton, la famille Pinault aussi. Le respect règne au sein du club et c'est des valeurs que je partage. Je travaille comme si j'étais là pour longtemps », a-t-il expliqué.

Cependant, le stratège de 39 ans reconnaît que durer sur un banc n’est pas très courant. « C'est paradoxal au métier d'entraîneur qui empêche d'aller au long terme », a-t-il avoué. Mais Julien Stéphan n’est pas inquiet. Il est convaincu de pouvoir rester le plus longtemps possible avec Rennes. « J'ai l'intime conviction qu'on peut encore avancer avec le centre de formation, les supporters, l'actionnaire et le stade magnifique. Tout est réuni pour aller haut. On est bien à Rennes. Je n'ai pas d'autres envies que de poursuivre mon travail ici », a-t-il assuré.

Quant aux éventuelles propositions, il les analysera plus tard. « Si des offres arrivent, nous y réfléchiront lorsque ça sera le temps, pas maintenant », a conclu Julien Stéphan.