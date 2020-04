ASSE : Herbin, les Stéphanois pourront lui dire Au Revoir

Les hommages officiels à Robert Herbin, ancienne gloire de l’ASSE, ont débuté ce jeudi 30 avril à Saint-Étienne. La bonne nouvelle, le peuple vert peut se recueillir devant le cercueil de son illustre disparu selon Le Progrès.

Robert Herbin : Recueillement du peuple vert dès ce jeudi

Les supporters de l’ASSE et les proches de Robert Herbin pourront lui rendre un dernier hommage à partir de ce jeudi. Malgré le confinement et autres mesures sanitaires contre le Covid-19, les autorités stéphanoises ont autorisé les Stéphanois à dire adieu à l’ancien joueur et emblématique entraineur des Verts disparu le lundi 27 avril, d’après le quotidien régional.

Pour ce faire, le cercueil de Robert Herbin repose « à la chambre funéraire du Rond-Point à Saint-Étienne ». « Selon l’avis de décès, le public peut se recueillir et déposer un mot sur un registre, ce jeudi de 14 h à 18 heures, puis vendredi, samedi et dimanche de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h », a informé le média local. Un hommage prévu dans le respect impératif de distanciation sociale.

Après le recueillement de la famille sportive du technicien mort à 81 ans, « les obsèques » de ce dernier « se dérouleront dans la plus stricte intimité en début de semaine prochaine », en raison de la crise sanitaire.