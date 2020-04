RC Lens : Covid-19, Martel vend le maillot de Wallemme

L’ex-président du RC Lens, Gervais Martel a décidé de vendre aux enchères un maillot symbolique porté par Jean-Guy Wallemme, pour aider à lutter contre le Covid-19.

RC Lens : Martel s'implique dans la lutte contre le Covid-19

Pour la bonne cause, Gervais Martel envisage de sortir « un maillot mythique » du RC Lens de sa collection. Il s’agit de celui que Jean-Guy Wallemme avait porté lors du premier et unique titre de champion de France des Sang et Or. C’était le 9 mai 1998.

La vente de cette tunique est prévue ce vendredi 1er mai, avec la complicité de la Fédération Lens United. L’argent récolté sera reversé à l'Institut Pasteur et aux hôpitaux de Lens et de Béthune, selon L’Équipe. « C'est parce que ce maillot est très important pour moi que je l'ai choisi pour cette vente », a justifié Gervais Martel.

« Je profite aussi de ce moment pour remercier et saluer le professionnalisme, l'abnégation, l'engagement et le courage de toutes ces personnes du secteur hospitalier et de tous les acteurs dans cette période très difficile que nous vivons. Vous êtes nos champions », a exprimé l’ancien patron du RC Lens (1988-2013 et 2013-2017).

D’après le témoignage de Jean-Guy Wallemme dans La Voix du Nord, « ce maillot-là est évidemment symbolique, parce que c'est celui du soir du titre ».