OGC Nice Mercato : Libre, Malang Sarr vers la Bundesliga

Que va faire Malang Sarr en fin de contrat à l’OGC Nice ? Intéressé par la Bundesliga, le jeune défenseur a pris une décision sur son avenir.

OGC Nice : Malang Sarr ne compte pas prolonger son bail

Malang Sarr a annoncé son départ de l’OGC Nice où son bail expire en juin 2020. Il a en effet décidé de ne pas prolonger son contrat. C’est dans Téléfoot que le polyvalent arrière a indiqué qu’il a « pris la décision de ne pas prolonger avec l'OGC Nice ».

Formé au Gym (2005-2016), Malang Sarr a envie d’aller voir ailleurs, après 15 ans passés au sein du club niçois. Courtisé par le RB Leipzig, il ne cache pas son intérêt pour la Bundesliga qui est « en train de monter en puissance » selon lui. Le joueur de 21 ans apprécie aussi le projet des clubs allemands qui « font jouer les jeunes ».

Priorité à l'Allemagne pour Malang Sarr !

« On voit du beau football, c'est engagé, il y a de l'impact, du jeu, de la course et c'est vraiment ce qui me plaît », a-t-il justifié, tout en rappelant : « d'anciens coéquipiers en équipes de France de jeunes sont en train d'exploser en Allemagne, et forcément, ça donne envie de s’y retrouver ».

Libre de s'engager avec le club de son choix, Malang Sarr privilégie le « projet sportif ». Filer à l’étranger n’est cependant pas obligatoire pour le défenseur de l'OGC Nice, car indique-t-il : « si ça se fait en France, ce sera en France. Si ça doit se faire à l'étranger, j'irai à l'étranger sans problème ».