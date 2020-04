OM : Finances, Colette annonce une très bonne nouvelle

La fin prématurée de la saison a aggravé la crise économique de l’OM. Mais l’Olympique de Marseille n’est pas au bord de la faillite économique grâce à la fidélité de ses sponsors.

OM : les sponsors ne lâchent pas le club olympien

On savait l’OM plongé dans une crise économique depuis l’été dernier. Avec la fin précipitée de la saison, cette crise financière s’est aggravée puisque l’Olympique de Marseille ne perçoit plus de revenus liés à la billetterie ou aux droits TV. Cet énorme manque à gagner fait craindre le pire pour le club phocéen, qui doit continuer à honorer les charges fixes, comme le paiement des salaires des joueurs et des employés. Il faudra également signer des recrues pendant le mercato estival.

Mais Laurent Colette se veut rassurant. Selon le directeur général de l’OM, les sponsors sont restés fidèles au club et lui permettront d’envisager les prochains mois avec sérénité grâce à des contrats qui sont renouvelés et à d’autres qui le seront prochainement.

« Pour l’instant, tout va bien. On a des contrats qui sont en train d’être renouvelés, d’autres qui sont en suspens, mais on est confiant », a rassuré le responsable marseillais dans les colonnes de L’Equipe.