Ligue 1, Ligue 2 : Démarrage, la LFP annonce deux dates

Après avoir validé les classements finaux de la Ligue 1 et la Ligue 2, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a annoncé deux dates concernant la saison prochaine (2020-2021).

Ligue 1 et la Ligue 2 démarreront en août 2020

Le Conseil d’Administration de la LFP a officiellement acté la fin de la saison et a promulgué les rangs définitifs des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. L’attribution des places finales a été faite « selon le critère du classement établi par un indice de performance prenant en compte le nombre de points marqués sur tous les matchs joués ».

Le Conseil d’Administration a proposé à l’Assemblée Générale de se prononcer sur le format de la Ligue 2 et sur le nombre de montées et descentes entre Ligue 2 et National. Et pour terminer, la LFP a annoncé la couleur sur l’exercice 2020-2021.

« Le Conseil d’Administration rappelle l’objectif de démarrer la Ligue 1 et la Ligue 2 au plus tard les 22 et 23 août 2020. La date définitive de la reprise de ces championnats sera arrêtée en concertation avec les diffuseurs (Médiapro, Canal+, Free, beIN Sports), et en tenant compte des décisions gouvernementales », a-t-elle communiqué, sur son site internet officiel, ce jeudi 30 avril.