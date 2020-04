ASSE : Saint-Étienne finit 17e et est sauvée de justesse

L’ASSE a fini à la 17e place de Ligue 1 et est sauvée. C’est la décision finale rendue par le conseil d’administration de la LFP, ce jeudi 30 avril.

L'ASSE reste en Ligue 1 avec le ratio de 1,07 point

L’ASSE était 17e de Ligue 1 avec 30 points, après 28 journées. Son bilan, 14 défaites, 6 matchs nuls et 8 victoires, pour 45 buts encaissés et 29 marqués. Mais le championnat a été suspendu le 13 mars à cause de la pandémie de Coronavirus.

Après un mois et demi, la Ligue 1 a été définitivement arrêtée par le Premier Ministre Édouard Philippe. Et la Ligue s’est appuyée sur le critère du classement établi par un indice de performance prenant en compte le nombre de points marqués sur tous les matchs joués pour départager les 20 clubs de Ligue 1. Ainsi, l’ASSE est restée à sa même 17e place, grâce à son ratio de 1,07 point pris par matchs disputés.

Les supporters stéphanois croyaient certes en leur équipe pour se maintenir en Ligue 1, mais force est de reconnaitre que l’équipe de Claude Puel allait très mal et était menacée de relégation en Ligue 2. Rappelons que l'ASSE était sur une série négative de 6 défaites, 2 nuls et une seule victoire, lors de ses 9 matchs de championnat disputés en 2020.