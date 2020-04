OL Mercato : Un argument en moins pour prolonger Depay ?

En fin de contrat avec l'OL l'été prochain, les négociations entre le club lyonnais et Memphis Depay pourraient être perturbées par une saison sans Europe.

Ralentissement des négociations pour la prolongation de Depay ?

Alors que les Gones souhaitent à tout prix prolonger l'international néerlandais, une saison sans Europe pourrait bouleverser les négociations. Memphis Depay ne le cache pas, il souhaite évoluer dans un grand club, et une saison sans joutes européennes pourrait confirmer ses envies d'ailleurs. Autre difficulté à gérer pour le club de Jean-Michel Aulas, le cas Houssem Aouar. Plusieurs grandes écuries se seraient positionnées sur le dossier de l'international espoir, et l'absence de coupe d'Europe pourrait faire pencher la balance du mauvais côté. Toutefois, les Gones ont une dernière chance d'accéder à l'Europe, la finale de la Coupe de la Ligue qu'ils doivent absolument gagner contre le PSG, si la compétition est maintenue. En effet, rien n'a encore été déclaré concernant ce championnat.

Pour en revenir à Memphis Depay, le numéro 11 de l'OL avait livré une première partie de saison de très bonne qualité avant sa rupture des ligaments croisés mi-décembre. L'ancien Mancunien avait marqué 9 buts en 13 matchs de Ligue 1, ainsi qu'un but lors de chacun de ses 5 matchs de Ligue des Champions. Après plus de 3 ans entre Rhône et Saône, 138 matchs et 53 buts avec le maillot de l'OL, Memphis Depay pourrait bien sentir le besoin de changer d'air, et de voir les choses en plus grand.