OGC Nice : Jean-Pierre Rivère apprécie la 5e place finale

L’OGC Nice était 6e à l’arrêt de la Ligue 1. Cependant, le club a gagné une place au classement final établi par la LFP. Le président Jean-Pierre Rivère s’en réjouit.

OGC Nice : Rivère espère jouer la Ligue Europa

L’OGC Nice est finalement 5e de Ligue 1, à l’issue du calcul de la LFP prenant en compte le ratio de points glanés par matchs disputés. Et le nouveau rang des Aiglons réjouit Jean-Pierre Rivère. La raison ? Le Gym a la possibilité de jouer la Ligue Europa, si les finales de la coupe de la Ligue et de la Coupe de France ne se disputent pas, ou si le PSG remporte la finale de la Coupe de France et perd celle de la Coupe de la Ligue.

« La première satisfaction, c'est qu'on sait où on va et c'est l'essentiel », a déclaré le président de l’OGC Nice dans L’Equipe. « La cinquième place est une bonne chose avec un point d'interrogation, car il est envisagé de jouer les finales des deux coupes avant le début de la saison prochaine », s’est-il félicité ensuite, sans véritablement s’enflammer.

« Nous n'avons pas de certitudes d'être européens. Je ne veux pas que nos supporters soient certains que nous allons être européens, mais on attend », a tempéré Jean-Pierre Rivère.