OM Mercato : Signature imminente pour sept jeunes talents ?

L’OM s’active déjà pour assurer la relève. L’Olympique de Marseille devrait offrir leur premier contrat professionnel à 7 de ses jeunes talents dans les tout prochains jours.

OM : 7 jeune talents bientôt signés ?

L’OM pense à l’avenir malgré la crise économique. Pour assurer la relève, les dirigeants de l’Olympique de Marseille seraient disposés à offrir des contrats professionnels à 7 pépites du centre de formation. La Provence en cite 2. Il s’agit du défenseur Richecarde Richard, né en 2002, et de l’attaquant Jorès Rahou, né en 2003. Les 5 autres pépites qui devraient signer dans les prochains jours sont citées par L’Equipe. Il s’agit des milieux de terrain Ugo Bertelli (2003), Nassim Ahmed (2000) et Cheick Souaré (2002), du défenseur Aaron Kamardin (2002) et de l’attaquant Yacine Ressa (2001).

Commentant cette information, Bastien Cordoléani a confié dans le "Talk Show" du Phocéen qu’il savait que « pour Souaré et Bertelli, l'OM avait le souhait de les conserver. Il faut les verrouiller, on a de bons éléments, autant les conserver et ne pas se les faire piquer ».

Pour Niels Nkounkou, jeune défenseur latéral gauche de 19 ans et en fin de contrat stagiaire cet été, le site promarseillais annonce que les négociations se poursuivent entre l’OM et le clan de la pépite pour une signature professionnelle.