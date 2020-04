Ligue 1 : Lésés par la LFP, des clubs réagissent déjà !

Certains clubs qui n'ont pas apprécié la décision de la LFP de figer les classements de ligue 1, ont déjà réagi et ne comptent pas se laisser faire.

Ligue 1 : Le tweet d'Amiens, le communiqué de l'OL

Quelques minutes après le verdict de la LFP, l'Amiens SC a posté un message sur son compte Twitter pour annoncer "des procédures en cours". Dans la foulée, c'est le président du club picard, Bernard Joannin, qui s'est exprimé en direct sur la page Facebook du club. Amiens s'insurge contre cette décision qui renvoie le club en Ligue 2. Promu il y a 3 ans lors de l'ultime seconde de la saison de Ligue 2, Amiens avait assuré son maintien avec brio en 2018 et 2019. Les Picards comptaient un déficit de 4 points sur Nîmes, 18e et maintenu.

Plus tard dans la soirée, l'Olympique Lyonnais a publié un long communiqué, mettant en valeur le manque d'équité sportive. Les Gones envisagent même un recours contre cette décision et pourraient réclamer des dommages et intérêts pour combler un préjudice de plusieurs dizaines de millions d'euros. S'il félicite le PSG et Lorient pour leurs titres de champions de France, l'OL en profite pour réclamer la même récompense à son équipe féminine auprès de la FFF.