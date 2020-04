FC Lorient : Paul Nardi, son ressenti sur la montée en Ligue 1

Avec l’arrêt de la saison, le FC Lorient a été déclaré champion de Ligue 2 et promu en Ligue 1. Paul Nardi a confié son ressenti sur cette montée dans l’élite à Ouest France.

Paul Nardi évoque une promotion méritée

Premier avant l’arrêt prématurée de la saison, le FC Lorient a été déclaré champion de Ligue 2 par la Ligue de Football Professionnel. Paul Nardi en est très heureux, même s’il aurait aimé être champions sur le terrain, et non à la suite d’une saison inachevée. « On est ravi, très heureux, forcément. Je ne vous cache pas que c’est quelque chose que l’on aurait voulu gagner sur le terrain, aller jusqu’au bout des 38 journées », a confié le gardien du FC Lorient au quotidien régional.

Paul Nardi ne boude pas du tout la montée des Merlus en Ligue 1, car il assure que ce titre, le FC Lorient « ne l’a pas volé non plus » pour avoir « été 27 fois sur 28 dans les deux premières places ».

D’ailleurs, Paul Nardi déclare avoir « hâte que le confinement soit terminé, que la maladie soit vaincue » pour pouvoir « fêter ce titre avec tout le monde ».

Le RC Lens, 2e de Ligue 2 avant l'arrêt de la saison, a également été promu en Ligue 1.