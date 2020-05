Amiens : Joannin crie à l’injustice et promet de se battre

Les réactions continuent de tomber après la décision de la LFP de faire du classement en cours le résultat final de la saison. Bernard Joannin, président d’Amiens SC, relégué en Ligue 2, n’est pas d’accord et promet de se battre pour rétablir la justice.

Bernard Joannin indigné par la décision de la LFP

La LFP (Ligue de Football Professionnel) a validé la fin de la saison et décidé de reléguer Amiens SC, 19e de Ligue 1 avant l’arrêt de la saison, en Ligue 2. Bernard Joannin trouve cette décision injuste. « Mon premier sentiment c'est l'injustice… L'équité sportive n'est pas respectée (...) Je trouve cette décision injuste… », a regretté le président d’Amiens SC sur la page Facebook du club picard.

Le dirigeant picard va se battre pour la justice

Bernard Joannin va se battre pour qu’Amiens SC soit réhabilité. « Je vais me battre avec toutes mes équipes pour faire valoir nos droits, car je pense que cette décision n'est pas juste. Nous allons attendre le procès-verbal de ce Conseil d'Administration (de la LFP) puis le passage devant l'Assemblée générale (le 20 mai) et nous nous réservons le droit d'aller plus loin pour que la justice passe », a prévenu le responsable amiénois.