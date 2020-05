Dortmund Mercato: Sancho, le PSG doublé par le Real et Barcelone

Jadon Sancho pourrait rejoindre la Liga au mercato estival. Le PSG, intéressé par le joueur, serait doublé par le Real et le Barça, selon la presse allemande. Les deux géants espagnols se livreraient une féroce bataille sur l'anglais du Borussia Dortmund ces semaines.

Bagarre Real Madrid - FC Barcelone pour Sancho

Les clubs intéressés par Jadon Sancho ne se comptent plus. Entre le PSG, Manchester United et le duo Real Madrid - FC Barcelone, le londonien de 20 ans n’a que l’embarras du choix pour son avenir. Mais selon Bild, ce sont les deux géants espagnols qui seraient les plus actifs sur le dossier ces dernières semaines. Le Real Madrid serait cependant un plus ancien courtisan de l'anglais. Les 14 buts du milieu offensif en 23 matchs de Bundesliga font de grands effets aux recruteurs du club espagnol.

Combien va couter l'attaquant au club espagnol ?

Mais le club espagnol qui va arracher la mise devra se préparer à signer un gros chèque au Borrussia Dortmund pour le transfert de Jadon Sancho. Le joueur est estimé à 150 millions d’euros, un montant difficile à sortir dans cette période de crise sanitaire mondiale et ses conséquences sur les finances des clubs de football.

À noter que Jadon Sancho avait rejoint Dortmund contre une indemnité de transfert de 8,7 millions d'euros. Il évoluait alors à Manchester City, son club formateur de 2015 à 2017.