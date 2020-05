ASSE : Possibilité de jouer l’Europe l’année prochaine ?

Si les championnats français sont officiellement terminés, les coupes ne le sont pas. Une opportunité qui permettrait à l’ASSE de jouer une coupe d’Europe lors de la prochaine saison.

Une saison officiellement terminée

Le Premier Ministre Édouard Philippe a annoncé la fin de la saison mardi dernier, la LFP a annoncé hier les conditions pour déterminer qui jouera une coupe d’Europe, et qui sera relégué. Si l’AS Saint-Étienne n’a pas réalisé une bonne saison et termine donc 17ème, tous les espoirs ne sont pas perdus concernant l’Europe. Les Verts sont qualifiés pour la finale de la Coupe de France face au champion de France 2019/2020, le Paris Saint-Germain. Une victoire permettrait donc au club du forez de sauver sa saison et de pouvoir jouer l’Europe lors de la prochaine saison.

Jouer les finales ? Didier Quillot s’explique

En conférence de presse, le directeur général de la Ligue de Football Professionnelle a émis la possibilité de jouer les finales des deux coupes :

« Si le gouvernement nous permet de jouer à huis clos au mois d'août, nous envisagerons de disputer début août les finales de Coupe de la ligue et de Coupe de France ».

Une supposition qui va redonner le sourire aux supporters des Verts après une saison très décevante.