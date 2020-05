Ex-OM : Christophe Bouchet aurait pu sauver la Ligue 1

La Ligue 1 traversent une grosse crise financière depuis l'arrêt des compétitions à cause de la pandémie de coronavirus. Cela aurait pu être évité, selon Christophe Bouchet, qui dévoile la méthode qu’il avait trouvé.

Alors que la saison est officiellement terminée, les problèmes financiers des clubs de Ligue 1 risques de s’aggraver. Les billetteries sont fermées, les chaînes de télé ne donneront pas de droits TV et les ventes de maillots et autres produits dérivés du club sont en chute. Une crise qui aurait pu ne pas avoir cette ampleur, selon Christophe Bouchet. Il révèle qu’en 2004, il avait soumis une proposition à ses collègues qui leur aurait permis de surmonter cette crise économique.

Celui qui était président de l’OM entre 2002 et 2004 a détaillé sa méthode sur L'Equipe, en disant :

« En 2004, avec l’exclusivité obtenue par Canal + comme diffuseur (pour 600 M€ dépensés afin de terrasser TPS et d’obtenir les droits de la L1 de 2005 à 2008), le foot français s’était retrouvé dans une situation exceptionnelle. On avait obtenu beaucoup plus d’argent que ce que les clubs espéraient à l’époque de l’appel d’offres, on était tous très heureux. Je me souviens d’une réunion du bureau de la Ligue, auquel j’appartenais. J’avais proposé à mes collègues que l’on mette de côté chaque année 10 % de la somme dans une sorte de caisse de communauté en cas de défaillance. J’ai été renvoyé dans mes buts violemment, on m’a dit : « Quand on a de l’argent, on le dépense ». Mettre 50 M€ de côté chaque année, cela ferait environ 750 M€ aujourd’hui, est-ce que cela aurait changé la physionomie de la L1 ? Est-ce que nos grands joueurs seraient partis et nos clubs auraient-ils eu de moins bons résultats en Coupes d’Europe ? À ces trois questions, la réponse est non. »