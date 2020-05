RC Lens : Joseph Oughourlian promet du lourd pour 2021 !

Le RC Lens est désormais en Ligue 1, une décision actée hier par la LFP. Heureux de cette bonne nouvelle, Joseph Oughourlian, le président du club nordiste, n’a pas caché son bonheur. Il promet une réponse efficace des Sang et Or au nouveau défi qu’ils auront à relever.

Le RC Lens revient en Ligue 1 avec des ambitions

Le Racing Club de Lens a mis fin à plus de 5 années d’absence de la Ligue 1 Conforama. Ce club mythique du football français pour son incroyable public revient à sa place dans l’élite nationale. Son président qui ne pouvait dissimuler son bonheur a salué la décision de la Ligue de Football Professionnel (LFP) favorable au RC Lens. Joseph Oughourlian a déclaré sur le site de son club : « Dans un moment complexe, et au bout d’une saison que nous aurions tous aimé complète, je ne peux que me réjouir de la décision de la Ligue de Football Pro, qui dans ses décisions relatives aux modalités de fin de la saison 2019-2020 a prononcé la montée en Ligue 1 Conforama du Racing Club de Lens. Ce sont des actes sages et justes selon moi…»

RCL : Le président Joseph Oughourlian promet d'être à la hauteur

Le Président des Sang et Or a ensuite lancé : « Ce qui nous attend est exigeant. Nous ferons tout pour être à la hauteur de ce défi exaltant. Nous nous sommes battus pour cela, donc nous serons humbles, mais déterminés à tenir notre rang. »

Le RC Lens avait quitté la Ligue 1 la saison 2014-2015. Il revient en 2020 grâce à sa deuxième place au classement de Ligue 2 à l’arrêt des compétitions. La LFP qui se réunissait jeudi, suite à la décision du gouvernement Édouard Philippe de mettre un terme aux compétitions, a décidé de faire du classement de la dernière journée du championnat celui de la saison tout entière. Même s’il ne termine pas avec le titre arraché par le FC Lorient, le RCL revient bien en Ligue 1 au grand bonheur de ses supporters.