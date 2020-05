Stade Rennais Mercato : un retour de Bourigeaud au RC Lens ?

Benjamin Bourigeaud, un des meilleurs joueurs du Stade Rennais, très attaché à son club de cœur le RC Lens, va-t-il retourner dans le Nord de la France au mercato estival ?

Benjamin Bourigeaud, déjà la tête au RC Lens ?

Le 14 juin 2017, Benjamin Bourigeaud quitte son nid au RC Lens, tel un oiseau, pour rejoindre le Stade Rennais. Le joueur formé au club nordiste voulait ainsi donner une dimension plus importante à sa carrière en rejoignant la Ligue 1 sous les couleurs du Stade Rennais. Malgré ce départ pour de l’herbe plus verte, le milieu de terrain n’a jamais oublié le RCL, son club de cœur. Et cela s’est vérifié hier par son message adressé au club et à ses supporters après la décision de la Ligue de Football Professionnel (LFP) de sacrer le retour du RCL dans l’élite française.

Benjamin Bourigeaud s’est souvenu de sa lettre adressée au club nordiste à son départ en 2017 après avoir marqué « Au fait… » avec des miles disant qu’il est en pleine réflexion. Il termine son message illustré par une image opposant le club de ses débuts au Stade Rennais avec « Bonne nuit à tous » des étoiles plein les yeux. Et même s’il ne revient pas forcement au club, Benjamin Bourigeaud se projette déjà sur l’affiche RC Lens - Stade Rennais qui lui permettra de retrouver son public de cœur.

Combien coûterait Bourigeaud au RCL

En clair, le joueur partage son bonheur pour le retour des Sang et Or, un des publics les plus chauds du football français, en Ligue 1 Conforama. Pour ce qui est de son retour au club, c'est loin d'être gagné. Il est sous contrat avec le club breton jusqu'en juin 2023 et son prix est estimé à 15 millions d'euros.