Real Madrid Mercato : Deux renforts de qualité déjà actés ?

Alors que la fin de saison est encore quelque peu indécise en Espagne, le Real Madrid se prépare déjà pour la saison prochaine. Si le mercato estival devrait être calme, les Merengue peuvent se targuer d'être en bonne position pour récupérer deux renforts de qualité.

Hakimi de retour, Ødegaard déjà rapatrié au Real Madrid ?

Le premier élément de renom qui devrait poursuivre sa carrière dans la capitale espagnole n'est autre que Achraf Hakimi. Après 17 matchs avec la Maison Blanche en 2017, le latéral marocain, remplaçant de Dani Carvajal, a été prêté durant deux saisons au Borussia Dortmund, où il s'est épanoui et surtout révélé aux yeux de toute l'Europe. Très efficace offensivement, Hakimi a inscrit 10 buts en 64 rencontres avec les Jaune et Noir. Le Real Madrid pourrait se féliciter s'il venait à récupérer ce joueur plein de talent et d'expérience.

Au milieu de terrain cette fois, c'est le Norvégien Martin Ødegaard qui pourrait enfin faire partie des plans de Zinédine Zidane. Arrivé à 16 ans seulement au Real Madrid en provenance de Strømsgodset, Ødegaard n'avait jamais réussi à s'imposer au sein de l'équipe première. Depuis la saison 2017/2018, celui qui compte 21 sélections en équipe de Norvège, enchaîne les prêts. D'abord, ce sont les Néerlandais de Heerenveen qui profitent du talent de Martin Ødegaard, puis il file au Vitesse Arnhem la saison suivante. Cette année, il était l'auteur d'une saison remarquable sous les couleurs de la Real Sociedad. Cependant, le prêt d'Ødegaard court jusqu'en 2021 avec le club de Saint-Sébastien, on pourrait alors imaginer les Merengue verser une compensation financière à l'ancien club d'Antoine Griezmann.