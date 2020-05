OL Mercato : Aulas officialise le transfert d’un attaquant

Dans une interview au Progrès, Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, a annoncé une bonne nouvelle. Son club va lever l'option d'achat d'un joueur prêté depuis cet hiver.

OL : Karl Toko Ekambi, première recrue du mercato

Arrivé cet hiver à Lyon en provenance du club espagnol de Villarreal, Karl Toko Ekambi devrait prolonger son aventure rhodanienne. En effet, Jean-Michel Aulas a annoncé lever l'option d'achat du buteur camerounais. Celle-ci s'élève à 11,5 millions d'euros, l'OL avait déjà payé 4 millions d'euros à Villarreal pour l'ancien joueur d'Angers afin de bénéficier de son prêt pour la deuxième moitié de saison. N'étant - pour l'instant - pas obligatoire en raison du statut non-européen des Gones, l'option d'achat sera donc tout de même levée par l'OL, à l'aube d'un mercato qui s'annonce rude.

Karl Toko Ekambi, qui a déjà disputé 11 rencontres et marqué 2 buts sous les couleurs de l'OL, avait été cédé un an et demi plus tôt par Angers au club de Villarreal, contre 20 millions d'euros environ. Après avoir marqué 25 buts en 72 rencontres avec le SCO, Toko Ekambi en a marqué 24 en 62 matchs avec le sous-marin jaune. On peut aisément imaginer que l'acquisition de Karl Toko Ekambi pourrait venir pallier le départ de Moussa Dembélé, lui qui intéresse Chelsea notamment.