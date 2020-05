FC Nantes : COVID, le club organisera « le match des héros »

Le FC Nantes continue de soutenir la lutte contre le COVID-19. Le club va donc faire un généreux geste pour démontrer, aux personnels soignants et autres corps de métier en première ligne de cette bataille, qu’ils comptent.

Le FC Nantes a une idée pour remercier les aidants

Comme le dit le communiqué du FC Nantes, c’est le 17 mars 2020 que la France a commencé son confinement qui devait lui permettre de rompre la chaine de contamination du COVID-19. Un peu plus d’un mois après, on parle toujours de cette pandémie de coronavirus contre laquelle ne cesse de se battre le personnel soignant. Le club est sensible à cette vocation des uns et des autres et compte bien les en remercier.

Sur le site internet du club, un communiqué annonce que le « FC Nantes et ses salariés organiseront, dès que possible et quand la situation le permettra, « le match des héros » à l'occasion d'une rencontre officielle au Stade de La Beaujoire. Le club conviera ainsi l'ensemble des personnes en première ligne du Covid-19, à commencer par le personnel soignant. Une manière, avec l'appui de tous ses supporters, de les remercier chaleureusement, pour leur travail et leur dévouement face à cette crise sanitaire. »

Le club continue ainsi de s’impliquer dans la lutte contre la pandémie en soutenant plusieurs actions. Des masques aux couleurs du club ont été confectionnés pour la vente au public. Les bénéfices de cette vente seront versées à des associations partenaires du FCN.