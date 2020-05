FC Lorient Mercato : un Sud-Coréen en ligne de mire

D'après L'Equipe, le FC Nantes et le FC Lorient, fraîchement promu, auraient un même objectif de transfert, l'attaquant Sud-Coréen du Servette Genève, Jung-bin Park.

Libre au 30 juin prochain, l'attaquant Sud-Coréen Jung-bin Park, âgé de 26 ans, susciterait les intérêts de deux clubs de Ligue 1, le FC Nantes et le FC Lorient. Formé à Wolfsburg en Allemagne, le Sud-Coréen est prêté à Greuther Fürth en 2013, mais il ne réussit pas à marquer au cours de ses 9 apparitions. Il évolue à Karlsruher les deux années suivantes, mais son compteur buts reste bloqué à zéro. Park rebondit dans le championnat danois, à Hobro, où il inscrit 2 buts au cours de la saison 2015/2016. Il joue à Viborg les 3 années suivantes et ne trouve le chemin des filets qu'à huit reprises en 67 rencontres.Alors qu'il ne compte que 10 buts en 90 matchs professionnels,rallie le Servette Genève en octobre 2019. En 6 matchs, il augmente quasiment de 50% le total de sa carrière et inscrit 4 buts avec le club suisse, inscrivant même un triplé lors de son deuxième match ! Si Lorient surveille le joueur, Nantes est aussi sur le dossier, afin de pallier un éventuel départ de Moses Simon