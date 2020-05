Italie: Les clubs votent en faveur d'une reprise de la Serie A

En Italie, l'arrêt temporaire du championnat Serie A dure depuis début mars. Le dénouement pourrait finalement avoir lieu, selon les médias locaux.

Italie : reprise de la Serie A début juin ?

Suspendue depuis début mars en raison de la pandémie de COVID-19, le championnat d' Italie pourrait reprendre au début de l'été. C'est en tout cas ce que souhaitent les 20 clubs de Serie A qui, à l'unanimité, ont voté en faveur de la reprise. Si leur voeu s'accomplissait, la date du 9 juin serait envisagée pour un retour des matchs en Italie. Il resterait alors 12 journées de championnat à programmer, l'équivalent de 120 matchs, le tout en pleine crise sanitaire.

En outre, le championnat d' Italie est loin d'avoir rendu son verdict, la course au titre est plus que jamais tendue. En effet, la Juventus de Cristiano Ronaldo (63 points) ne devance que d'une unité la Lazio de Ciro Immobile. Troisième avec 54 points, l'Inter distance l'Atalanta de 6 points et la Roma de 9. La lutte pour le maintien s'annonce elle aussi intense puisque 11 points seulement séparent le 18e, Lecce (25 points) du 7e, le Milan AC (36 points). Les clubs attendent désormais impatiemment l'option choisie par la ligue de football italienne quant à la fin de la saison.