PSG Mercato : Wilfred Ndidi, le joli coup à 60 M€ du Paris SG

Le PSG est intéressé par la signature de Wilfred Ndidi, le milieu de terrain défensif de Leicester. Le club francilien veut s’offrir cette perle à 60 millions d’euros pour blinder davantage son milieu de terrain lors du mercato estival à venir.

Wilfred Ndidi, la nouvelle trouvaille de Leonardo

Pour renforcer encore plus son milieu de terrain, le Paris SG cible le Nigérian Wilfred Ndidi. Ce dernier arrive sur la liste où figurent déjà Thomas Partey de l’ Atletico Madrid et Tiémoué Bakayoko de l’ As Monaco. Ndidi, 23 ans, réalisait de grands matchs avec Leicester, en lice pour la Ligue des Champions, avant la pause de la Premier League en raison de l'épidémie de coronavirus. Il est devenu le sujet d'intérêt de certains grands clubs européens, dont le PSG.

Selon ESPN, le directeur sportif Leonardo se positionne pour attirer l’international nigérian au Paris Saint-Germain. Arrivé à Leicester en 2017 en provenance de Genk, il avait couté 17,6 millions d’euros. Il lui reste encore quatre ans de contrat. Sa valeur marchande est aujourd’hui estimée à environ 40 à 60 millions d’euros.

Le Paris SG, bien qu’ayant déjà Idrissa Gueye et Leandro Paredes dans ses rangs, s’activerait étonnamment sur la piste du Nigérian. Les Parisiens estiment avoir toujours besoin d'un milieu de terrain solide et agressif, ce qui ne sont pas les qualités du sénégalais et de l'Argentin. Wilfred Ndidi coche toutes les cases, ce qui pourrait amener Leonardo à boucler rapidement son transfert.