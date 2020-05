OL : Tony Parker veut faire connaitre l'OL à l’international

Favori à la succession de Jean-Michel Aulas pour la présidence de l'Olympique Lyonnais, Tony Parker serait alors un président plein d'ambition, comme en témoigne sa dernière interview sur OLTV.

L'objectif de Parker, l'OL à l'international d'ici 5 ans

"Ce qu'a fait Jean-Michel Aulas est unique. Moi, j'aimerais juste amener l'OL au niveau international maintenant, le faire connaître comme un Real Madrid ou un Barça et qu'aux Etats-Unis, tout le monde connaisse l'OL". Tels étaient les propos de Tony Parker, légende du basketball français, interviewé cet après-midi dans l'émission OL Night System.

Et si l'ancien basketteur s'est rapproché d'Aulas, c'est justement dans le but d'expanser la réputation de l'Olympique Lyonnais aux Etats-Unis et en Chine, a confié l'ancien numéro 9 des Bleus. Ce dernier se réjouit même des capacités presque illimitées d'OL Groupe, et se dit très excité à l'idée d'étendre le groupe à l'international. D'ailleurs, Tony Parker a déjà accompli l'une des missions qui lui ont été confiées : le rachat d'un club de football féminin aux Etats-Unis, avec l'acquisition du Reign FC. Désormais, l'ex-joueur des San Antonio doit se charger de racheter un club chinois et donc d'assurer l'essor international de l'Olympique Lyonnais. Ce projet, fruit des ambitions communes de Jean-Michel Aulas et de Tony Parker, pourrait se réaliser d'ici 4 à 5 ans, si les conditions le permettent.