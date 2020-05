Ligue 1 : Valeur marchande, un Rennais dans le Top 10

Alors que la saison 2019/2020 de Ligue 1 a officiellement pris fin hier, jetons un oeil au classement des joueurs dont la valeur sur le marché des transferts est la plus forte.

Valeur marchande en Ligue 1 : Top 5 parisien, la suite est provinciale

En tête de ce classement, on retrouve sans surprise Kylian Mbappé, dont la valeur marchande est estimée à 180 millions d'euros. C'est exactement cette somme qui a été déboursée par le PSG pour s'attacher les services de l'attaquant. Il est suivi par quatre joueurs du Paris Saint-Germain dans ce classement. Neymar, 128 millions, est deuxième, tandis que Marco Verratti, dont le coût est estimé à 60 millions, se place sur la dernière marche du podium. Mauro Icardi et Marquinhos se classent respectivement 4e et 5e.

Derrière ce Top 5 homogène, la suite de ce classement est beaucoup plus hétérogène. Deux Lyonnais prennent la 6e et la 7e place, en les personnes de Houssem Aouar (49,5 millions), et de Memphis Depay (44 millions). La décote de ce dernier s'explique par sa blessure puisque le Néerlandais valait 11 millions de plus l'hiver dernier. Huitièmes à égalité, on retrouve deux buteurs du championnat de France dont la valeur est évaluée à 40 millions d'euros. Ce sont Wissam Ben Yedder, 18 buts cette saison en Ligue 1, et Moussa Dembélé, 16 buts, qui occupent ces places. Enfin, c'est le très jeune Rennais Eduardo Camavinga, 17 ans, qui ferme ce Top 10. Le Franco-Angolais vaudrait 37,5 millions d'euros, d'après Transfermarkt.