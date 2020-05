RC Lens Mercato : Franck Haise confirmé après la promotion ?

Après cinq ans d’absence dans l’élite, le RC Lens va signer son retour en Ligue 1 la saison prochaine. Arrivé suite au licenciement de Philippe Montanier, Franck Haise n’est toujours pas certain de diriger le banc des Sang et Or la saison prochaine.

Franck Haise dans le doute au RC Lens

Deuxième de Ligue 2 au moment de la suspension du championnat, le RC Lens sera en Ligue 1 la saison prochaine. Ainsi en a décidé la LFP. Réunie jeudi, la Ligue a validé la montée des Sang et Or pour l’exercice 2020-2021. Des doutes restent cependant à lever chez le vice-champion de D2 pour la saison prochaine. Il s’agit notamment du poste d’entraîneur.

Intérimaire depuis le licenciement de Philippe Montanier en février, Franck Haise n’a pas encore été confirmé. Coach de la réserve au moment du limogeage de Montanier, il a réussi à stabiliser les Sang et Or dans la course au titre. Malgré cette prouesse, La Voix du Nord indique ce vendredi que Franck Haise pourrait être remplacé, bien que les dirigeants lensois l’apprécient « humainement ».

Un casting pour la succession de Montanier ?

Selon le journal nordiste, la direction du RC Lens compte lancer un casting pour assurer la succession de Philippe Montanier. Le dossier de Franck Haise devrait également être étudié. Arnaud Pouille l’a d’ailleurs confirmé jeudi. « On va se poser tranquillement avec Franck et son staff dans les prochains jours. Et on prendra la meilleure décision pour tout le monde », a révélé le directeur général du Racing.

D’après Foot Mercato, Rémi Garde et Valérien Ismaël, ancien joueur du RC Lens, pourraient eux aussi être auditionnés.