Ligue 1 : La réponse sèche de Le Graët à Jean-Michel Aulas

Silencieux depuis la décision de la LFP, Noël Le Graët est sorti de sa réserve vendredi. Le président de la FFF a notamment réagi aux piques de Jean-Michel Aulas. Le président lyonnais ne digère pas le verdict rendu par la Ligue.

Noël Le Graët répond aux attaques de Jean-Michel Aulas

L’OL est le gros perdant du classement final rendu jeudi par la LFP. Septième de Ligue 1, Lyon ne pourra pas se qualifier pour une Coupe d’Europe la saison prochaine via le championnat. Le président lyonnais, Jean-Michel Aulas, a indiqué qu’il ne comptait pas en rester là. Dénonçant des iniquités, le dirigeant rhodanien a porté des accusations contre le président de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët.

Vendredi, le président de la FFF s’est exprimé suite aux nouvelles invectives du président lyonnais. Noël Le Graët comprend l’attitude du dirigeant rhodanien. « Je n'ai pas de souci, à titre personnel, avec Jean-Michel. Il est déçu. On peut comprendre sa réaction. Il se bat pour être européen », a déclaré le président de la FFF selon les propos relayés par L’Equipe.

Noël Le Graët en profite pour glisser un conseil au patron des Gones et aux autres dirigeants révoltés par le verdict de la LFP. « Il y a beaucoup d'opinions et à un moment, il faut trancher. Il y a des vaincus et des vainqueurs (…) Mais une fois que la décision est prise, il faut être légaliste et respecter les autres », a-t-il affirmé. Reste maintenant à savoir si le message sera entendu.