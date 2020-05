ASSE Mercato : Un indésirable de Puel s’accroche au club

Avec la fin de la saison décrétée par le gouvernement et la LFP, la direction de l’ ASSE ne devrait plus tarder à indiquer la porte de sortie aux joueurs non désirés par Claude Puel. Et pourtant un des symboles de ceux qui ont échoué cette saison s’accroche à l’ As Saint-Étienne.

L' ASSE aura du mal à se séparer d'un de ses indésirables

Les dernières nouvelles en provenance de l’Etrat ont fait état de la volonté de Claude Puel d’indiquer la sortie à certains joueurs. Le manager de l’ ASSE veut non seulement diminuer son effectif pour faire grandir la sérénité chez les joueurs qu’il juge utiles, mais aussi pour réduire la charge salariale. Sur cette liste des possibles sortants figure le nom de Sergi Palencia, le latéral droit espagnol formé par le FC Barcelone, arrivé en France par les Girondins de Bordeaux.

Sous les couleurs des Verts de l’ ASSE qui ont dépensé 2 millions d’euros pour son transfert, Sergi Palencia n’a disputé que 6 petits matchs les 28 journées qu’a durée la saison 2019-2020. Claude Puel qui n’est pas convaincu par son talent ne compterait pas le retenir. Et pourtant, l’intéressé se dit prêt à tout donner pour le club la saison prochaine.

Il a confié au site pro-ASSEEnVertEtContreTous : « C'est une saison difficile, car je n'ai pas beaucoup joué. Je n'ai peut-être pas eu toutes les opportunités que j'aurais aimé. Quand ils me l'ont donné, j'ai fait du mieux que j'ai pu. (…) Je n'ai pas beaucoup joué, mais j'ai essayé d'aider mes coéquipiers de l'extérieur. Je suis content à Saint-Étienne. Personnellement et avec mes coéquipiers. Le groupe est merveilleux. Nous verrons ce qu'il se passe... Mais mon idée est de continuer à me battre pour m'imposer à Saint-Étienne ».

Les dossiers mercato vont prochainement s’ouvrir à l’ As Saint-Étienne. L’entraîneur ne devrait plus tarder à échanger individuellement avec ses joueurs pour annoncer à chacun le type de saison 2020-2021 qu'il peut espérer.