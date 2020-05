ASSE Mercato : Un candidat pour remplacer Stéphane Ruffier

L’ ASSE va-t-elle recruter un nouveau gardien au mercato d’été ? Un portier de 23 ans lui a été proposé pour remplacer Stéphane Ruffier, hors des plans de Claude Puel, le coach de l’ AS Saint-Étienne, depuis le mois de février passé.

L' ASSE dite « Non » à un nouveau gardien

La relation entre l’entraîneur de l’ ASSE Claude Puel et le portier Stéphane Ruffier s’est dégradée ces derniers mois. Au mercato estival en approche, le deuxième pourrait devoir quitter le club puisqu’il n’a plus été utilisé par l’entraîneur depuis le 16 février 2020 (défaite face à Brest 3-2) et il ne prévoit toujours pas de le réintégrer à ses plans. Paul Bernardoni et ses agents pensaient y voir une opportunité puisqu’il a été proposé au club. Le gardien de but appartenant aux Girondins de Bordeaux est estimé à 7 millions d’euros.

Mais selon Macky Diong, Claude Puel a refusé la proposition, préférant s’appuyer sur Jessy Moulin pour la saison à venir. Le gardien numéro 2 de l’ AS Saint-Étienne remplace Stéphane Ruffier depuis le début de ses démêlés avec le coach stéphanois. Pour la saison à venir, c’est encore sur lui que Claude Puel devrait s’appuyer pour les matchs de Ligue 1.

Paul Bernardoni évolue sous les couleurs du Nîmes Olympique depuis maintenant deux saisons. Il gardait les buts du club gardois dans le cadre d’un prêt des Girondins de Bordeaux, son club d’origine. Avec ce refus des Verts de le recruter, il devrait retourner à Bordeaux cet été puisqu’il a encore 3 ans de contrat à honorer avec ce club.

En ce qui concerne l' ASSE, Claude Puel devrait pousser Théo Vermot et Stefan Bajic dans le bain pour l'après - Jessy Moulin. Même si le désormais numéro 1 des buts stéphanois est sous contrat jusqu'en juin 2022, l'entraîneur de l' AS Saint-Étienne pense déjà à l'avenir, ce qui l'amènera à progressivement offrir du temps de jeu aux deux jeunes portiers formés au club.