OM Mercato : Mandanda a empêché un remplaçant de signer

Inamovible gardien de l’ OM depuis une douzaine d’années, Steve Mandanda aurait pu se voir concurrencer en 2012 par Steeve Elana. Mais ce dernier n’a pas osé relever ce challenge loin d'être gagné à l'époque.

Steeve Elana refuse de signer à cause de Mandanda

Trouver un remplaçant à Steve Mandanda a toujours été une priorité pour l’OM. Déjà en 2012, les recruteurs auraient voulu signer Steeve Elana, gardien formé à l'Olympique de Marseille, qui avait filé à l'ASOA Valence avant de revenir en Ligue 1. Il jouait pour le Stade Brestois au moment de l'offensive des Phocéens. Mais ce dernier a refusé d’être le remplaçant de Steve Mandanda et s’est engagé avec le LOSC pendant 4 saisons. Il a expliqué les raisons de son refus de revenir au club phocéen à 100% Ligue 1.

« L’OM et Lille m’offraient des contrats quasi similaires sur la durée et je n’avais aucune garantie d’être titulaire dans les deux clubs. J’ai observé les styles des gardiens de ces clubs », a d’abord confié Steeve Elana avant de préciser : « Avec Mandanda, on est des gardiens qu’on peut mettre dans la même case, toutes proportions gardées, Mika Landreau, c’est un jeu complètement différent. Donc je me suis dit : "Pourquoi aller à l’OM où il y a un gardien qui a un style de jeu qui me ressemble ?" À Lille, je pouvais apporter autre chose, car j’avais un style différent de Landreau. »

Steeve Elana, après ses années au Lille OSC, s'est engagé avec le Gazélec Ajaccio avant de rejoindre Tours FC puis SO Cholet, club de national, où il évolue encore.