RC Lens : Oughourlian dirige les regards vers Arnaud Pouille

Le RC Lens est en Ligue 1 et les Lensois n’en finissent plus de célébrer cette montée dans l’élite. Leur président Joseph Oughourlian a évoqué cette montée qui met fin à une anomalie vieille de 5 ans, non sans préciser le rôle clé des hommes de l'ombre du RCL.

RC Lens : Le président Oughourlian cite Arnaud Pouille

Parti de l’élite du football français à la fin de la saison 2014-2015, le RC Lens revient à la maison au grand bonheur de ses supporters. S’il est vrai que ce succès a été arraché de rudes matchs par les joueurs, la réussite du projet tout entier s'est cependant joué dans les coulisses du club. Et c’est le président Joseph Oughourlian qui le dit en pointant le rôle extraordinaire joué par Arnaud Pouille, son directeur général.

Dans l’interview qu’il accordé à Ouest France, Joseph Oughourlian a déclaré : « Arnaud Pouille, notre directeur général, a fait un travail remarquable. Il a remis le club sur une base de coûts tenables. Ça a été un travail pénible qui a mis un certain temps. Mais aujourd’hui je suis soulagé…»

Le président du RC Lens n’oublie pas tout le petit monde derrière cette remontée en Ligue 1. Poursuivant, il a ajouté être soulagé « pour tous les collaborateurs, tous gens qui se sont investis, tous ces supporteurs qui n’ont jamais arrêté de chanter. Il y a un plan Ligue 1 sur lequel on travaille depuis 3 mois dans la plus grande discrétion. On est dans les starting-blocks. Je viens de procéder à une augmentation de capital de 20 millions, pour effacer les dettes. Je remets au pot pour montrer que les investisseurs sont là. Tout est préparé depuis longtemps. »

Désormais, le RC Lens est en Ligue 1 et cela promet une ambiance survoltée au stade Bollaert-Delelis les soirs de match. Le public du Racing Club de Lens est un des plus bouillants de France avec ceux de l’ ASSE et l’ OM.