ASSE : Xavier Thuilot évoque le gros souci de Saint-Étienne

L’ASSE a terminé la saison à la 17e place. Après avoir fait le point sur l’exercice 2019-2020, le directeur général de Saint-Étienne, Xavier Thuilot s’est projeté sur la prochaine saison.

L'ASSE peut-elle tenir jusqu'au démarrage de la saison prochaine ?

L’ASSE est durement éprouvée par la crise sportive et économique engendrée par la pandémie de coronavirus. La fin de la saison a été prononcée officiellement par la LFP. Du coup, les clubs ont perdu les recettes espérées lors des 10 journées de championnat qui restaient à disputer, et subissent les retombées des droits de diffusion de ces matchs.

« On est forcément en difficulté comme dans n'importe quelle entreprise », a admis le directeur général de l’ASSE sur France Bleu Saint-Étienne Loire. Le club ligérien est en effet contraint de trouver les moyens afin d’honorer ses engagements vis-à-vis des joueurs et de son personnel avant le démarrage de l’exercice 2020-2021. Un gros défi selon Xavier Thuilot.

« Au niveau individuel, l’ASSE doit trouver les relais, les financements qui vont nous permettre d'aller jusqu'à la saison prochaine », a-t-il souligné. Toutefois, le responsable des Verts garde espoir. « Parce que le foot a une grande particularité. On reprend, les joueurs se remettent en forme. Et à partir du moment ou on allume la lumière à Geoffroy-Guichard, les recettes reviennent. Les droits télé pour commencer, puis très vite j'espère le public.... notre seul soucis c'est de tenir. Et quand on va reprendre la plupart de nos soucis vont s'évaporer. » a-t-il rassuré pour finir.