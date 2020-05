OM : Jean-Claude Dassier décoche une petite flèche à Labrune

Le soir du dernier titre de champion de Ligue 1 de l’OM, Jean-Claude Dassier, président du club olympien entre 2009 et 2011, avait pu entendre une déclaration de Vincent Labrune. Une déclaration qui a suscité un commentaire ironique de l’ancien président de l’Olympique de Marseille.

Labrune, un insupportable prétentieux selon Dassier

Pour fêter le sacre de l’OM en 2010, Jean-Claude Dassier avait sablé le champagne dans les vestiaires du Vélodrome avant de poursuivre la fête à son domicile avec des amis. « Le soir du titre, nous l'avons arrosé avec quelques amis. Nous sommes rentrés du stade et avons bu quelques coupes de champagne à la maison », se souvient l’ancien dirigeant de l’Olympique de Marseille dans La Provence.

Là, le groupe d'amis avait été rejoint par Vincent Labrune, qui allait accéder à la présidence de l’OM de 2011 à 2016. Ce dernier a expliqué au petit groupe présent que c’était grâce à lui que l’Olympique de Marseille avait remporté le titre. « Notre ami, mon brillant successeur Vincent Labrune nous a rejoints et nous a expliqué que le titre, c'était grâce à lui », a confié Jean-Claude Dassier.

Une affirmation qui n’a pas amélioré l’image de Vincent Labrune dans l’esprit de Jean-Claude Dassier. « Je me suis dit que nous avions affaire à un garçon qui avait de l'imagination et je suis allé me coucher », a déclaré ce dernier.