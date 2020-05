RC Lens : Bonne nouvelle, Oughourlian injecte déjà 20M€ !

Les bonnes choses commencent pour le RC Lens qui vient de retrouver la Ligue 1 Conforama. Joseph Oughourlian, le président du Racing Club de Lens vient d’injecter 20 millions d’euros dans les caisses de la formation nordiste pour effacer ses dettes.

RC Lens : le président Joseph Oughourlian décaisse

Le retour du RC Lens en Ligue 1 se passe comme sur les chapeaux de roues. Dès l’annonce de la bonne nouvelle sur la montée du club dans l’élite française, son président Joseph Oughourlian a immédiatement actionné son ambitieux « Plan Ligue 1 » pour relancer le club au haut niveau français.

Il a répondu à larochesuryon.maville.com, à la question « L’annonce de cette montée est toute fraîche, mais l’aviez-vous anticipé ? » : « Oui, il y a un plan Ligue 1 sur lequel on travaille depuis trois mois dans la plus grande discrétion. On est dans les starting-blocks. Je viens de procéder à une augmentation de capital de 20 millions, pour effacer les dettes. Je remets au pot pour montrer que les investisseurs sont là. Tout est préparé depuis longtemps. »

En ce qui concerne le mercato du RC Lens, il ne faudra cependant pas s’attendre à des folies. Le club veut mettre en avant la qualité de sa formation et va donc plus compter sur les meilleurs jeunes. « Notre projet est centré sur la jeunesse. Notre centre de formation, d’où sont sortis Varane, Thorgan Hazard, Bourigeaud, doit redevenir le pôle d’excellence qu’il a été », a confié le président lensois, même s’il devra recruter quelques joueurs cet été pour renforcer l’équipe.