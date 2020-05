FC Nantes Mercato : La décision pour Moses Simon est tombée

Le président du FC Nantes, Waldemar Kita, a fait connaitre la décision du club sur l’avenir de l’attaquant Moses Simon chez les Canaris.

FC Nantes : Moses Simon va rester selon Kita

Moses Simon a été prêté au FC Nantes l'été 2019 par le club espagnol UD Levante, pour une saison, mais avec une option d’achat. À l’issue de l’exercice 2019-2020, Waldemar Kita souhaite conserver l’international nigérian dans son équipe. « Normalement, on lève l'option d'achat. On va le garder. C'est un excellent joueur, avec une bonne mentalité », fait savoir le patron du club de la Cité des Ducs, dans Presse Ocean.

Le joueur de 24 ans a en effet satisfait les attentes du staff technique du FC Nantes dirigé par Christian Gourcuff. C’est d’ailleurs ce qui pousse Waldemar Kita à vouloir lever son option d'achat de 5 millions d'euros. Moses Simon a pris part à 30 matchs avec les Jaune et Vert. Il a marqué 9 buts et a délivré 8 passes décisives. Il est le meilleur buteur et passeur nantais de la saison.

Selon l’estimation de Transfermarkt, sa valeur sur le marché est de 6,5 M€. L'OL et le Stade Rennais sont également intéressés par le profil du décisif joueur formé à l'Ajax Amsterdam.