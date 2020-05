LOSC Mercato : Une folie à 85 M€ pour Victor Osimhen ?

Pour sa première saison en Ligue 1, Victor Osimhen fait tourner la tête de pas mal de clubs européens. Au point où certains feraient même des folies pour obtenir sa signature. D’après Téléfoot, Lille aurait reçu une offre mirobolante pour son buteur.

Une offre sur la table du LOSC pour Victor Osimhen

Une saison et puis il s’en va ? Tel pourrait être le destin de Victor Osimhen avec le LOSC. L’attaquant de 21 ans suscite l’intérêt de bon nombre de clubs européens. Certains seraient même prêts à faire des folies pour enrôler l’international nigérian (8 sélections/4 buts). C’est d’ailleurs ce que vient d’annoncer Téléfoot.

Le média révèle que le LOSC aurait reçu une offre stratosphérique pour Victor Osimhen. D’après Téléfoot, la direction des Dogues aurait reçu 85 millions d’euros pour lâcher leur buteur. Si l’identité du club n’a pas été révélée, tout porte à croire qu’il pourrait s’agir d’une formation de Premier League. Le nom du Nigérian est associé à pas mal de cadors anglais, avec Chelsea en tête de liste.

Une première réussie au LOSC

Arrivé l’été dernier, Victor Osimhen assure la relève après le départ de Nicolas Pépé recruté par Arsenal. Le natif de Lagos a été acheté 12 millions d’euros et est lié au club nordiste jusqu’en 2024. L’ancien de Charleroi (Belgique) compte 13 buts et 5 passes décisives pour sa première saison en Ligue 1. De quoi susciter la convoitise des plus grands d’Europe.

Mais Gérard Lopez, le président du LOSC, a toujours clamé son envie de conserver son buteur. Avec la crise actuelle, il paraît même improbable que les clubs puissent miser autant pour un seul joueur.