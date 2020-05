OGC Nice Mercato : Julien Fournier annonce une 1ère décision

Julien Fournier a accordé une interview à Nice-Matin. L’occasion pour le directeur sportif de l’OGC Nice d’évoquer l’avenir de Patrick Vieira cet été.

Julien Fournier annonce le maintien de Vieira

Classé 5e de Ligue après l’arrêt prématuré de la saison, l’OGC Nice devrait disputer la prochaine édition de la Ligue Europa. Pour les dirigeants des Aiglons, cette éventuelle qualification serait également due à la qualité du travail de Patrick Vieira, arrivé sur le banc en 2018. A en croire Julien Fournier, les dirigeants niçois auraient alors décidé de maintenir l'ancien joueur d'Arsenal sur le banc.

« Il n’y a aucun débat. J’espère que Patrick pourra enfin vivre une saison normale sur le banc niçois. Sa première saison a été perturbée, en partie à cause de nous. La seconde est extraordinaire », a déclaré le responsable niçois.

Selon Julien Fournier, les décideurs aiglons sont si satisfaits du travail de Patrick Vieira qu’ils pourraient même le prolonger, alors que son contrat court jusqu’en juin 2021. « Quand on est content d’un entraîneur, on essaie toujours de le garder. On a envie de continuer ensemble, nous comme lui. […] Le plus important dans la relation coach/dirigeants, c’est le lien de confiance. […] Je ne peux pas parler à la place de Patrick mais je le sens profondément heureux à l’OGC Nice », a expliqué le responsable de la formation azuréenne.